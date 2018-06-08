Росія знищує документи на радянських в’язнів – ЗМІ

З’явилася інформація про те, що уряд Росії наказав знищувати облікові картки на засуджених за радянських часів.

Уряд Росії у 2014 році наказав знищувати облікові картки на засуджених за радянських часів, пише Медуза.

Першим про цю інформацію 10 травня повідомив дослідник Сергій Прудівський, а 8 червня Музей історії ГУЛАГу звернувся з цього питання до голови Ради РФ з прав людини Михайла Федотова.

Йдеться про картки, які заводили на людину, що потрапила у виправно-трудові табори. Також подібні картки складали на тих, кого насильно переселяли.

Таке знищення може нашкодити не тільки історикам, а й людям, які намагаються дізнатися про долю своїх репресованих родичів. Адже часто такі картки – єдине джерело відомостей про засуджених.

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Зараз точно не можна сказати знищували чи картки і навіщо було дано такий наказ, але деякі дослідники вважають, що це було зроблено для того, щоб приховати правду про злочинних діяннях радянської влади.

До слова, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що пропонуючи “прямі переговори” з “ЛДНР” на Донбасі, Росія намагається заманити Україну в пастку.