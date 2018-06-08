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США вимагають негайно звільнити українських політв’язнів в РФ

США закликали Росію негайно звільнити українських політв’язнів.

США Росія

США закликають Росію негайно звільнити журналіста Романа Сущенка та інших українських політв’язнів, заявила у Twitter прес-секретар Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

– Сполучені Штати закликають негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенко і всіх українських політв’язнів, утримуваних Росією, – написала Нойєрт.

Вона додала, що Росія також повинна вивести свої війська з Донбасу.

– Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу, – написала прес-секретар Держдепу США.

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До слова, незаконно засуджений в РФ кримчанин Олександр Кольченко припинив голодування у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

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