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Трамп хоче повернути Росію в G8

Президент США Дональд Трамп висловився щодо повернення Росії в G8.

Про це повідомляє Washington Post.

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Таку заяву Трамп зробив перед журналістами перед тим, як відправитися в Канаду на саміт G7.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з президентом США Дональдом Трампом, що Росія повинна повернутися в G8.

Я згоден з президентом Дональдом Трампом: Росія повинна повернутися в Велику вісімку. Це в інтересах кожного, – написав він.

У свою чергу, канцлер Німеччини Ангела Меркель зараз не бачить можливості для повернення Росії до Великої вісімки.

Фото: Getty.

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