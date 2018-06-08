Трамп хоче повернути Росію в G8

Президент США Дональд Трамп висловився щодо повернення Росії в G8.

Про це повідомляє Washington Post.

Читайте: Зустріч Трампа і Кім Чен Ина: місце і час

Таку заяву Трамп зробив перед журналістами перед тим, як відправитися в Канаду на саміт G7.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з президентом США Дональдом Трампом, що Росія повинна повернутися в G8.

Я згоден з президентом Дональдом Трампом: Росія повинна повернутися в Велику вісімку. Це в інтересах кожного, – написав він.

Sono d’accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

У свою чергу, канцлер Німеччини Ангела Меркель зараз не бачить можливості для повернення Росії до Великої вісімки.

Фото: Getty.