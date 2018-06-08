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Туск: Формат G7 повинен залишитися незмінним

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що формат Великої сімки не потрібно змінювати.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що формат Великої сімки має залишатися незмінним, повідомляє УНІАН.

– Я бачу багато спекуляцій щодо Великої шістки плюс один, Великої сімки мінус один або Великої сімки плюс один. Очевидно, що Велика сімка залишається такою, якою вона є. Це щаслива цифра, щонайменше у нашій культурі, – сказав Туск.

Він також звернув увагу на реакцію прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, який сказав, що РФ менше зацікавлена у цьому форматі.

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Туск додав, що G7 – єдиний та унікальний формат.

– Сьогодні набагато важливіше переконати наших американських партнерів зміцнити наш формат, який регулюється світовим порядком, а не розраховувати на щось нове більш проблематичне, складне, що вимагатиме визначення, якою буде основна мета цього нового формату, – підсумував президент Євроради.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився щодо повернення Росії в G8.

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