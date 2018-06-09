G7 створить групу швидкого реагування на дії РФ

Лідери країн Великої сімки, які зустрічаються в ці вихідні у канадському Квебеку, погодили створення так званого підрозділу швидкого реагування для боротьби з ворожими діями інших держав, таких як кібератаки або отруєння.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатором створення групи виступила прем’єр Великої Британії Тереза ​​Мей, яка висловила незгоду з пропозицією президента США Дональда Трампа повернутися до формату G8, який передбачає участь Росії в саміті.

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За твердженням Мей, її позиція щодо Москви полягає в тому, щоб “мати з Росією справи, але остерігатися”.

– Ми повинні нагадати собі, чому “вісімка” стала “сімкою” – це тому, що Росія незаконно анексувала Крим. Ми бачили злочинну діяльність Росії різними способами, включаючи на вулицях Солсбері у Великій Британії, – сказала Мей.

Одна з цілей ініціативи описана як “поліпшення розуміння політики країн-партнерів і порогових значень для прийняття відповідних заходів на загрози”. Для цього пропонується розширити обсяги обміну інформацією про потенційні загрози і методи боротьби з ними.

– Ми стаємо організованими, і… ми зробимо скоординовані дії проти тих, хто прагне порушити правила, що встановлюють міжнародну систему, – сказала Мей.

Нагадаємо, коли відбудеться зустріч глав МЗС Нормандської четвірки.

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