Макрон помстився Трампу на G7

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті G7 у Канаді потиснув руку Дональду Трампу так міцно, що у американському лідера залишилися явно видимі сліди від пальців.

Рукостискання Макрона і Трампа привертають до себе особливу увагу з першої зустрічі лідерів США і Франції у Брюсселі в травні 2017 року, коли Макрон і Трамп тиснули один одному руки так, що побіліли кісточки.

Кожна їх наступна зустріч також супроводжувалася особливими рукостисканнями, у тому числі під час візиту Макрона в США у квітні.

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Нагадаємо, рукостискання Трампа випробував на собі президент України Петро Порошенко.