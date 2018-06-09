Міжнародні танкові змагання НАТО: на якому місці Україна

У Графенвер, Німеччина, на навчальному полігоні командування підготовки 7 Армії США в Європі завершилися міжнародні змагання Strong Europe Tank Challenge 2018. Українська команда зайняла 8 місце.

У фінальний день програма для всіх команд була однакова. Перший етап – смуга перешкод, старт – вже о шостій ранку. Далі була спортивна естафета. Учасники на швидкість переносили різні елементи танка, повідомляє Міноборони України.

Останньою дисципліною стала швидкісна стрільба. Завдання – вразити 20 мішеней для гармати, маючи 30 снарядів на взвод. Приймалася до уваги точність і швидкість стрільби. За цю вправу передбачався окремий кубок.

Закрили змагання вже традиційною “дружньою стріляниною”. На кордон виїхало по одному танку від кожної команди і провели спільний постріл. Далі вогонь відкривали вже по готовності екіпажу.

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У результаті цьогорічним переможцем стали танкісти Сухопутних військ ЗС Німеччини. Друге місце зайняли новачки Челлендж – ЗС Швеції, а бронзу вибороли представники ЗС Австрії.

За окрему номінацію “снайперська стрільба” кубок дістався військовослужбовцям Армії ЗС США.

Українська команда – танковий взвод 14 ОМБр Сухопутних військ ЗС України – у заліковій таблиці посів восьме місце.

Нагадаємо, українська армія піднялася в рейтингу найсильніших армій світу.