Найнебезпечніші для екології міста – на якому щаблі Київ (РЕЙТИНГ)

Норвезькі, шведські, американські та японські вчені склали список найнебезпечніших для екології міст світу. Найнебезпечнішим виявився Сеул. Київ потрапив на 230 місце.

Список представлений проектом сіткової моделі вуглецевого сліду у світі (GGMCF).

Містом, яке найбільше забруднює навколишнє середовище, визнали Сеул. Південнокорейська столиця виробляє до 267,1 мегатонни вуглекислого газу на рік.

За ним розташовуються Гуаньчжоу (272 мегатонни), Нью-Йорк (233,5 мегатонни), Гонконг (208,5 мегатонни), а замикає п’ятірку “лідерів” Лос-Анджелес з 196,4 мегатонни вуглекислого газу на рік.

Також в десятку потрапили Шанхай (181 мегатонна), Сінгапур (161,1 мегатонни), Чикаго (152,9 мегатонни), агломерація Токіо і Йокогама (132,8 мегатонни) і Ер-Ріяд (118,8 мегатонни).

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Київ отримав 230 з 500 місць зі своїми 9,8 мегатоннами вуглекислого газу на рік.

Серед найбезпечніших міст назвали Вотерлу (Канада), Мендоза (Аргентина) и Дацин (Китай).

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