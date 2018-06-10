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Bellingcat: РФ має відповісти за “фальшиві” докази щодо MH17

Компанія Bellingcat, яка займається розслідуванням катастрофи МН17, обурена звинуваченнями у використанні “фальшивих” доказів і закликає представництво РФ в ООН дати свідчення.

Катастрофа МН17

Про це повідомляє компанія у Twitter.

– Bellingcat хоче запросити всіх відповісти на цей твіт із запитом до Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, надати свідчення того, що Bellingcat і Спільна слідча група використовують фальшиві докази у справі MH17, – йдеться у повідомленні.

У Bellingcat відзначають, що Росія замість того, щоб дати свідчення, використовує “дитячі хештеги” у Twitter.

 

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До слова, Росія відкидає звинувачення, де йдеться про її причетність до авіакатастрофи з малайзійським Boeing.

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