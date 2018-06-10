Німеччина прогнозує складні переговори Нормандської четвірки

Переговори глав МЗС країн Нормандської четвірки, які відбудуться 11 червня у Берліні, будуть складними.

Про це в інтерв’ю Bild заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає DW.

Німецький дипломат вказав зокрема на те, що “інтереси та позиції України й Росії у багатьох сферах” мають значні розбіжності.

Водночас, на його думку, уже сам факт зустрічі через 16 місяців є успіхом, тому слід спробувати все, щоб досягти тривалого перемир’я, відведення важких озброєнь та покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

– Ми також повинні обговорити місію ООН, – додав він.

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