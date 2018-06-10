Проти репресій, за звільнення Сенцова: масштабна акція в Москві

У Москві на проспекті Сахарова проходить узгоджена з владою акція За вільну Росію без репресій і свавілля. Головний плакат мітингу – Олег Сенцов голодує у колонії 28-й день.
Про це повідомляє Новая газета.
Серед інших гасел мітингу – припинення переслідування політичних опонентів влади і практики порушення кримінальних справ за репости в інтернеті.
За даними організаторів, на акцію, приурочену до Дня Росії, прийшли 3 тис. осіб – це представники опозиційних організацій, а також правозахисники і громадські активісти. При цьому поліція оцінила кількість присутніх у 1,7 тисяч.
Поліція затримала трьох осіб. Один із організаторів заходу Лев Пономарьов розповів виданню, що людей затримали “за неприйнятні висловлювання на адресу президента”.
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Нагадаємо, Сенцов, який засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, 14 травня оголосив безстрокове голодування.
Фото: Новая газета