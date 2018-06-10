PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Проти репресій, за звільнення Сенцова: масштабна акція в Москві/

Проти репресій, за звільнення Сенцова: масштабна акція в Москві

У Москві на проспекті Сахарова проходить узгоджена з владою акція За вільну Росію без репресій і свавілля. Головний плакат мітингу – Олег Сенцов голодує у колонії 28-й день.

Олег Сенцов

Про це повідомляє Новая газета.

Серед інших гасел мітингу – припинення переслідування політичних опонентів влади і практики порушення кримінальних справ за репости в інтернеті.

За даними організаторів, на акцію, приурочену до Дня Росії, прийшли 3 тис. осіб – це представники опозиційних організацій, а також правозахисники і громадські активісти. При цьому поліція оцінила кількість присутніх у 1,7 тисяч.

Поліція затримала трьох осіб. Один із організаторів заходу Лев Пономарьов розповів виданню, що людей затримали “за неприйнятні висловлювання на адресу президента”.

image image image
Проти репресій, за звільнення Сенцова: масштабна акція в Москві / 3 фотографии

ЧитайтеКольченко припинив голодування і попросив вибачення у Сенцова (ЛИСТ)

Нагадаємо, Сенцов, який засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, 14 травня оголосив безстрокове голодування.

ФотоНовая газета

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка