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Трамп прилетів на зустріч з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня відбудеться його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про пише The New York Times.

Літак Трампа приземлився на базі ВПС Сінгапуру, після чого кортеж президента США відправився до готелью Shangri-La.

При цьому Кім Чен Ин прилетів до Сінгапуру на кілька годин раніше Трампа і вже зустрівся з прем’єр-міністром країни Лі Сянь Луном.

Головна тема переговорів – ядерне майбутнє Північної Кореї і безпека всього регіону.

Читайте: Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі.

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