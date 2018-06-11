Гнітюче враження: Меркель розчарована діями Трампа на G7

У неділю, 10 червня, канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла про те, що саміт Великої сімки в Канаді справив на неї “гнітюче враження”.

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, особливо її розчарувало рішення президента США Дональда Трампа відкликати свій підпис під спільним комюніке G7, передає DW.

Меркель зазначила, що до сих пір дотримується думки, що Трамп “у багатьох питаннях” розділяє принципи і цінності G7.

– Однак відкликання підпису під комюніке, звичайно, є радикальним кроком, – зазначила Меркель.

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Вона підкреслила, що не вважає цю подію кінцем трансатлантичного партнерства, проте вважає, що “більше на нього не можна просто так покладатися”. При цьому глава уряду ФРН висловилася за збереження формату G7.

Нагадаємо, лідери країн Великої сімки заявили про підтримку України.