Понад 600 людей застрягли в морі – Італія не приймає судно

Новий уряд Італії заборонив судну Акваріус із 629 мігрантами на борту заходити в італійські порти.

Про це повідомив новий глава МВС Італії Маттео Сальвіні.

– Від сьогодні Італія починає говорити Ні контрабанді людей і бізнесу незаконної міграції, – написав він у Facebook.

Влада Італії запропонували прийняти Акваріус уряду Мальти, однак там відмовилися це зробити, звинувативши Італію в порушенні міжнародних правил.

Зараз судно знаходиться на південь від Сицилії та на схід від Мальти.

За повідомленням німецької організації SOS Mediterranee, на борту судна знаходяться 123 неповнолітніх без супроводу дорослих, 11 дітей і сім вагітних жінок. Вони були врятовані в шести різних операціях у водах Лівії.

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Нагадаємо, депортація 500 тисяч нелегальних мігрантів – один із пунктів програми нового коаліційного уряду Італії.

Шлях по морю з Лівії до Італії – один з основних маршрутів нелегальної міграції з Африки в Європу.