Рве та метає: Білий дім розповів про дивну звичку Трампа

Президент США Дональд Трамп має звичку рвати офіційні документи на дрібні шматки. Співробітникам Білого дому доводиться склеювати документацію скотчем.

Співробітники Білого дому склеюють скотчем офіційну документацію, яку президент США Дональд Трамп любить рвати на дрібні шматочки, повідомляє Politico з посиланням на колишніх працівників канцелярії глави держави.

За законом, Білий дім повинен збирати всі записки, листи, документи та електронні листи, до яких торкався президент і відправляти їх у Національний архів.

Аби вберегти Трампа від порушення закону, співробітники канцелярії склеювали шматочки паперів, які залишав президент, за допомогою скотча.

– У нас є клейка стрічка. Ти знаходиш шматочки і склеюєш їх назад, а потім віддаєш наглядачеві, – розповідає співробітник Білого дому Соломон Ларті, який пропрацював в адміністрації Трампа 5 місяців.

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За його словами, іноді папір розірваний настільки дрібно, що шматочки нагадують конфетті.

У перші місяці після того, як Трамп став президентом, над склеюванням працював цілий відділ.

Водночас нікому не вдається вмовити Трампа відмовитися від цієї звички.