США вводить нові санкції проти Росії

США згідно із законодавством 2017 року розширили санкції проти Росії через її кібердіяльність.
Таке рішення ухвалило Міністерство фінансів США, повідомляє Reuters.
Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.
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Також США запровадили персональні санкції проти шістьох осіб у Лівії.
Раніше Факти ICTV писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві Північного потоку-2.
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