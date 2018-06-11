Таємні зустрічі та копальні золота. У фінансуванні Brexit знайшли російський слід

Мільйонер Аарон Банкс, причетний до фінансування інформаційної кампанії за вихід Великої Британії з ЄС (Brexit), перед референдумом кілька разів зустрічався з російськими дипломатами.

Британський бізнесмен, мільйонер Аарон Банкс, який фінансував кампанію Найджела Фаража за Brexit, неодноразово зустрічався з російськими дипломатами в посольстві в Лондоні напередодні референдуму.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні видання.

Банкс витратив на кампанію 12 млн фунтів стерлінгів і став найбільшим донором в історії Британії. Він неодноразово заперечував зустрічі з чиновниками РФ і відкидав припущення про значущість російських грошей при підготовці до Brexit.

Однак з’ясувалося, що зустріч керівників кампанії за вихід Британії з ЄС з росіянами все ж мала місце. Крім того, вони літали до Москви в лютому 2016 року.

Лідери руху Leave. EU кілька разів зустрічалися з високопоставленими російськими чиновниками з листопада 2015 року по 2017 рік. Дві з цих зустрічей припали на тиждень, коли Leave. EU запустила свою офіційну кампанію.

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Крім того, на наступний день після старту кампанії Leave.EU російський посол познайомив Бенкса з російським бізнесменом, який запропонував йому купити проект із видобутку золота вартістю в кілька мільярдів доларів.

Бенксу запропонували вкласти гроші в придбання шести золотих копалень у Сибіру, а згодом об’єднати їх в одне підприємство та отримати кілька мільярдів доларів доходу.

За даними видання, на 12 червня заплановано засідання Комітету британського парламенту з питань культури, ЗМІ, спорту та цифрових технологій. На ньому Банкс повинен відповісти, яку роль грала його кампанія Leave. EU у референдумі.