PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Трампа заздалегідь привітали з Днем народження і подарували торт/

Трампа заздалегідь привітали з Днем народження і подарували торт

Влада Сінгапуру привітала президента США Дональда Трампа з майбутнім Днем народження і подарувала йому торт.

Дональду Трампу подарували торт

На фото, яке розмістив у Facebook глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан, президент США Дональд Трамп сидить за столом, а перед ним стоїть ягідний торт зі свічкою.

– Святкуємо День народження, трохи зарано, – написав міністр закордонних справ Сінгапуру.

Поруч із Дональдом Трампом за столом сидять держсекретар США Майк Помпео та глава апарату Білого дому Джон Келлі.

Нагадаємо, у четвер, 14 червня, президенту США виповнюється 72 роки.

Читайте: Рве та метає: Білий дім розповів про дивну звичку Трампа Гнітюче враження: Меркель розчарована діями Трампа на G7 Макрон помстився Трампу на G7

У неділю Дональд Трамп прибув до Сінгапуру для проведення двосторонньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

До речі, уряд США випустив офіційну пам’ятну монету до зустрічі Трампа та Кім Чен Ина.

Фото: Vivian Balakrishnan

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка