Трампа заздалегідь привітали з Днем народження і подарували торт

Влада Сінгапуру привітала президента США Дональда Трампа з майбутнім Днем народження і подарувала йому торт.

На фото, яке розмістив у Facebook глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан, президент США Дональд Трамп сидить за столом, а перед ним стоїть ягідний торт зі свічкою.

– Святкуємо День народження, трохи зарано, – написав міністр закордонних справ Сінгапуру.

Поруч із Дональдом Трампом за столом сидять держсекретар США Майк Помпео та глава апарату Білого дому Джон Келлі.

Нагадаємо, у четвер, 14 червня, президенту США виповнюється 72 роки.

У неділю Дональд Трамп прибув до Сінгапуру для проведення двосторонньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

До речі, уряд США випустив офіційну пам’ятну монету до зустрічі Трампа та Кім Чен Ина.

Фото: Vivian Balakrishnan