Трампа заздалегідь привітали з Днем народження і подарували торт

Влада Сінгапуру привітала президента США Дональда Трампа з майбутнім Днем народження і подарувала йому торт.
На фото, яке розмістив у Facebook глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан, президент США Дональд Трамп сидить за столом, а перед ним стоїть ягідний торт зі свічкою.
– Святкуємо День народження, трохи зарано, – написав міністр закордонних справ Сінгапуру.
Поруч із Дональдом Трампом за столом сидять держсекретар США Майк Помпео та глава апарату Білого дому Джон Келлі.
Нагадаємо, у четвер, 14 червня, президенту США виповнюється 72 роки.Читайте: Рве та метає: Білий дім розповів про дивну звичку Трампа Гнітюче враження: Меркель розчарована діями Трампа на G7 Макрон помстився Трампу на G7
У неділю Дональд Трамп прибув до Сінгапуру для проведення двосторонньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
До речі, уряд США випустив офіційну пам’ятну монету до зустрічі Трампа та Кім Чен Ина.
Фото: Vivian Balakrishnan