Туреччина вдарила по півночі Іраку – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про старт військової операції на півночі Іраку.

20 літаків ВПС Туреччини знищили 14 великих об’єктів PПK (Робоча партія Курдистану. – Ред.), повідомляє NTV.

– Це тільки початок, операція буде продовжена. Збройні сили Туреччини очистять від терористів іракський Кандиль так само, як зробили це в сирійських районах Джераблус, Ель-Баб й Аазаз, – заявив турецький президент.

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Також він додав, що тільки в сирійському Афріні в рамках операції Оливкова гілка було нейтралізовано понад 4,5 тис. терористів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Туреччині відому співачку і актрису Зухал Олкай засудили до 10 місяців ув’язнення за образу президента Реджепа Ердогана під час виступу в 2016 році.