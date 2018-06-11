ЄС: Єрусалим повинен стати столицею двох держав

Єрусалим повинен стати одночасно столицею двох держав – Ізраїлю та Палестини.
Позиція ЄС полягає в тому, що Єрусалим повинен бути столицею одночасно держави Ізраїль і держави Палестина, заявила високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні, передає Інтерфакс.
– Ми вважаємо, що єдиним реалістичним рішенням конфлікту на Близькому Сході є рішення через співіснування двох держав, – додала вона.
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За словами Федеріка Могеріні, Євросоюз продовжує працювати для досягнення цієї мети, не змінюючи свого підходу, а також для забезпечення того, щоб Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт отримувало необхідні кошти.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. На це рішення у палестинському русі ХАМАС закликали до нової арабської інтифади.
Раніше Федеріка Могеріні заявила, що країни ЄС не будуть переносити свої посольства в Єрусалим, як це зробили США.