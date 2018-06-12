Для чого Росії потрібен Північний потік-2

Петро Порошенко заявив, що Північний потік-2 є геополітичним, а не комерційним проектом РФ і це також знаряддя тиску.

Про це президент України сказав під час церемонії запуску газопроводу TANAP у Туреччині, передає 112 Украина.

Президент зазначив, що в останнє десятиліття енергетичні ресурси стали в руках президента РФ Володимира Путіна знаряддям для тиску на енергетичну незалежність країн, для того щоб впливати на їх внутрішню політику або карати їх тоді, коли ці спроби не вдавалися.

– Проект Північний потік-2 – це чудовий приклад такого тиску. Дехто вважає це комерційним проектом, а насправді це геополітичний проект чистої води. Нічого не має спільного з енергетичним постачанням, диверсифікацією.

Навпаки, TANAP – це енергетична безпека Азербайджану і енергетична безпека Туреччини… і Європи. Також це енергетична безпека України, диверсифікація газових поставок в Україну та конкурентоспроможність України, – сказав президент.

Нагадаємо, США готують санкції проти компаній, які будують Північний потік-2.