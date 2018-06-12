Говорити так само важко, як і мовчати – на Кінотаврі підтримали Сенцова

На російському кінофестивалі Кінотавр діячі кіно висловили підтримку українському режисерові Олегу Сенцову і попросили звільнити його якомога швидше.

На російському кінофестивалі Кінотавр критики і режисери висловили підтримку незаконно засудженому українському режисерові Олегу Сенцову, повідомляє журналіст Альона Лунькова у Facebook.

– Я б перестав себе поважати, якби не сказав, що сьогодні закінчується 28-й день голодування нашого колеги Олега Сенцова, засудженого за не доведений намір підпалити двері офісу правлячої партії. Не говорити про це так само важко, як й говорити, відчуваючи своє повне безсилля. Але я висловлюю Олегу свою підтримку і надію на швидке звільнення, – сказав зі сцени кінокритик Віктор Матізен.

Багато російських режисерів приєдналися до тих, хто бореться за свободу Сенцова.

Також на сцені фестивалю зачитали лист з подякою українського політв’язня за підтримку.

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До слова, український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській колонії, написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щур.

Відео: Альона Лунькова