PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Кім Чен Ин приїхав до Трампа з унітазом/

Кім Чен Ин приїхав до Трампа з унітазом

Лідер КНДР Кім Чен Ин привіз на зустріч із Дональдом Трампом у Сінгапур особистий унітаз, а також їжу та броньований лімузин.

Кім Чен Ин

Про це пише південнокорейська газета The Chosunilbo.

– Персональний сортир диктатора був доставлений на історичний саміт спецбортом Іл-76, тим же, яким привезли їжу та броньований лімузин Кіма, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Креветки, авокадо та морозиво. Меню обіду Трампа та Кім Чен Ина

За даними USA Today, така обережність покликана не допустити ситуацію, коли “іноземна розвідка змогла б отримати доступ до дослідження відходів життєдіяльності нової зірки, блискучого товариша та генія серед геніїв КНДР”.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч на саміті в Сінгапурі. Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.

Після довготривалих переговорів Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали важливий документ.

США також заявили про готовність зняти санкції з КНДР після повної відмови від ядерної зброї.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка