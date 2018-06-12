Кім Чен Ин приїхав до Трампа з унітазом

Лідер КНДР Кім Чен Ин привіз на зустріч із Дональдом Трампом у Сінгапур особистий унітаз, а також їжу та броньований лімузин.

Про це пише південнокорейська газета The Chosunilbo.

– Персональний сортир диктатора був доставлений на історичний саміт спецбортом Іл-76, тим же, яким привезли їжу та броньований лімузин Кіма, – йдеться у повідомленні.

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За даними USA Today, така обережність покликана не допустити ситуацію, коли “іноземна розвідка змогла б отримати доступ до дослідження відходів життєдіяльності нової зірки, блискучого товариша та генія серед геніїв КНДР”.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч на саміті в Сінгапурі. Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.