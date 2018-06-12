Ми це запам’ятаємо! Санкції США зіпсували Росії два головних свята

У Москві відзначили, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні їхніх головних національних свят – Дня Перемоги і Дня Росії. І вони це запам’ятають.

У МЗС РФ прокоментували нові антиросійські санкції США.

– Результат, як і раніше, буде нульовий – змусити Росію змінити самостійний курс на міжнародній арені не вийде. Але американські політики продовжують перебувати в полоні ілюзій, – йдеться в коментарі російського відомства.

– Звернули увагу на те, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні наших головних національних свят – Дня Перемоги і Дня Росії. Ми це запам’ятаємо, – підкреслив МЗС РФ.

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Нагадаємо, Штати розширили санкції проти Росії через її кібердеятельність.