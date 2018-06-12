Світ чекають великі зміни. Трамп і Кім Чен Ин підписали важливий документ

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали підсумковий документ після довготривалих та історичних перемовин між сторонами.

Про це повідомляє CNN.

– Дякую всім. Ми всі побачимо, що буде далі. Ми дуже задоволені тим, що пройшло сьогодні. Я думаю, наші стосунки з Північною Кореєю будуть зовсім іншими, ніж були раніше. Ми обидва хочемо дещо робити, ми обидва будемо щось робити… Люди будуть вражені, люди будуть задоволені, і ми будемо піклуватись про її найбільшу та дуже небезпечну проблему для світу, – заявив Трамп під час підписання.

За його словами, на зустрічі було досягнуто “значного прогресу” і вона пройшла “краще, ніж можна було очікувати”.

Після церемонії підписання Трамп сказав, що вони з лідером КНДР розробили “спеціальні умови” і процес денуклеаризації піде тепер “дуже швидко”. Кім Чен Ин у слові пообіцяв, що світ “чекають великі зміни”.

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Нагадаємо, що Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин нарешті зустрілися і потиснули один одному руки на саміті в Сінгапурі.

Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.