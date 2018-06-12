У Європі з’явиться нова країна

Прем’єр-міністри Македонії і Греції Зоран Заєв і Алексіс Ціпрас дійшли згоди щодо нової назви Македонії.

Македонія змінить назву і називатиметься Республіка Північна Македонія. Про це повідомляє балканський ресурс FrogNews, передає Сегодня.

Керівники урядів Македонії і Греції Зоран Заєв і Алексіс Ціпрас поки уклали усну угоду по телефону, проте вже найближчим часом, найімовірніше в найближчу суботу, 16 червня, чиновники підпишуть відповідний договір, після чого сповістять президентів країн.

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За інформацією журналістів, захід відбудеться на березі озера Преспа, що на кордоні Греції і Македонії.

Нагадаємо, ізраїльський футбольний клуб змінив назву на честь президента США Дональда Трампа.