Україна, Молдова та Грузія знайшли спосіб “покарати” Росію

Україна, Молдова та Грузія розглядають варіант єдиного позову проти Росії до міжнародного суду, який зможе оцінити втрати країн від окупації територій.

Про це заявив спікер молдовського парламенту Адріан Канду в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи вивід російських військ із Придністров’я, Канду зауважив, що це питання потрібно обговорювати на великому рівні. Потрібно вимагати від США, від ЄС, від ОБСЄ більш рішучих дій.

– Як ми можемо ще просунутися? Іноді з Україною і Грузією знаходимо рішення. Крім санкцій, у нас з’явилася ідея. Ми хочемо, щоб міжнародна компанія оцінила втрати всіх трьох держав від окупації територій, і сформуємо кейс судовий, – додав політик.

Адріан Канду не уточнив, у який саме міжнародний суд планують надіслати документи про агресію Кремля.

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Водночас він зауважив, що в разі виграшу цієї справи, Грузія, Молдова та Україна можуть отримати мільярди.

Поки це рішення не ухвалено і перебуває на стадії обговорення.

Нагадаємо, раніше парламенти України, Грузії та Молдови підписали заяву про об’єднання у Міжпарламентську асамблею.