Живий щит та секс-раби: неймовірні факти про експлуатацію дитячої праці

168 млн – саме стільки дітей у світі працюють нарівні з дорослими. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, 16 років тому Міжнародна організація праці ініціювала проведення щорічно 12 червня Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею.

У 2017 році МОП, яка поставила амбітну мету – до 2025 року ліквідувати будь-які форми експлуатації дитячої праці, закликала всіх об’єднати зусилля для припинення цієї ганебної практики у районах, постраждалих від конфліктів і катастроф.

За оцінками її експертів, 1,5 млрд людей живуть в країнах, охоплених конфліктами, ще близько 200 млн – в зонах стихійних лих, третина з них – діти. Якщо говорити про географію – це Азія, Африка та Латинська Америка.

Читайте: День захисту дітей: кожен може змінити життя малюка на краще

Відповідно до Конвенції про права дитини, ратифікованої 154 країнами, експлуатація дитячої праці заборонена. Незважаючи на це, вік дітей, праця яких широко експлуатується, становить від 5 до 10 років.

Як викорінити дитячу працю?

Один із найефективніших способів – встановлення вікових обмежень, відповідно до яких діти можуть на законних підставах працювати і пропонувати свої послуги на ринку зайнятості.

Тут перш за все потрібно згадати Конвенцію про мінімальний вік для прийому на роботу, затверджену МОП у 1973 році.

У документі перераховані основні принципи, що стосуються мінімального віку в області зайнятості і трудової діяльності:

Небезпечна робота , яка може завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному здоров’ю дітей, не повинна виконуватися особами, які не досягли 18-річного віку.

, яка може завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному здоров’ю дітей, не повинна виконуватися особами, які не досягли 18-річного віку. Базовий мінімальний вік для початку трудової діяльності не повинен наступати до закінчення обов’язкового шкільного навчання, яким зазвичай є 15 років.

для початку трудової діяльності не повинен наступати до закінчення обов’язкового шкільного навчання, яким зазвичай є 15 років. Діти у віці від 13 до 15 років можуть виконувати легку роботу, якщо це не загрожує їхньому здоров’ю чи безпеці, або не заважає їх навчанню, професійній орієнтації та підготовці.

Вікові обмеження на дитячу працю в Україні

У Кодексі законів про працю чітко прописано вік, з якого дозволяється прийняти людину на роботу, – 16 років. Як виняток допускається працевлаштування 14-15-річних, але тільки за згоди одного з батьків або осіб, які їх замінюють.

Як експлуатують дитячу працю

У багатьох країнах діти ніколи не знали і не дізнаються, що таке шасливе дитинство, а замість навчання в школі, збирають бавовну, какао, добувають золото, шиють одяг, працюють на шахтах і будівництвах, або й того гірше – стають жертвами сексуальної експлуатації, наркоторгівлі, беруть участь у збройних конфліктах. Це загрожує втратою не тільки здоров’я, а й життя.

Факти ICTV зібрали в мережі яскраві приклади експлуатації дітей в різних країнах.

Є серед них і Україна, точніше – зона конфлікту на Донбасі, де бойовики використовують дітей як секс-рабів і “живий щит”. Про це ще два роки тому повідомив у звіті Держдеп США. За його даними, в рядах бойовиків воюють діти від 12 до 17 років. Існує навіть дитячий батальйон імені Георгія Побідоносця.

Понад 2 млн дітей у Гані та Кот-д’Івуарі працюють в небезпечних умовах, вирощуючи какао – основний інгредієнт у шоколаді.

У Мексиці працюють 2,48 млн дітей та підлітків, з яких 2,22 млн – виконують незаконну роботу. При цьому 40% недостатньо дорослі, щоб працювати на законних підставах, а 60% залучені в діяльність, яка вважається небезпечною для їхнього здоров’я.

Щорічні тайфуни викликають повені і зсуви, які підживлюють злидні на Філіппінах і змушують людей переходити від сільського господарства до видобутку золота. Хлопчик Арчі з 11 років працює на золотій копальні, щоб допомогти своїй родині вижити. Він тягає мішки з рудою вагою майже 45 кг – більше, ніж власна вага. Щодня він працює по 8-12 годин за $2.

Фото: ilo.org

Міжнародна організація праці у Facebook показала важку праця дітей у Гімалаях. Ці хлопчики щодня тягають каміння на собі, використовуючи саморобні джгути з мотузки та палиці, прикріплені до голів та спин. Вони змушені працювати, бо їхні сім’ї потрапили в рабство через борги.

Фото: International Labour Organization

На цьому знімку 12-річний Мухаммад з Іраку, який працює на фабриці в Наджафі.

Фото: UNICEF

Дитяча праця у КНДР – явище обов’язкове. Вкрай важкою працею зайняті понад 5 млн дітей у віці до 14 років. Наприкінці 2016 року британське видання Mirror опублікувало відео, як північнокорейських школярів із бідних сімей замість навчання змушують безкоштовно по 10 годин на день працювати на ремонті залізничних колій.





Живий щит та секс-раби: неймовірні факти про експлуатацію дитячої праці / 3 фотографии

Фото: Daily Mirror

До речі, до Дня захисту дітей, який відзначався 1 червня, Факти ICTV писали про те, від чого страждають діти в Україні.