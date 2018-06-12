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Зустріч Трампа і Кім Чен Ина: ядерне роззброєння і готовність скасування санкцій

Влада США буде готова зняти санкції з КНДР, коли Північна Корея повністю відмовиться від застосування ядерної зброї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Інтерфакс-України.

– Санкції будуть скасовані, як тільки буде ясно, що вони не у змозі застосовувати ядерну зброю, – сказав президент США на прес-конференції у Сінгапурі.

У свою чергу лідер КНДР погодився знищити великий полігон, на якому проводилися випробування ракетних двигунів.

– Голова Кім сказав мені, що Північна Корея вже знищує великий полігон з випробування ракетних двигунів, – сказав Трамп.

Варто зазначити, що пункт про скасування сакнцій не міститься у спільному документі, підписаному Кім Чен Ином і Трампом. Зате у договорі йдеться про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Глава США повідомив, що вона буде проведена і обома сторонами Корейського півострова, і міжнародними спостерігачами. За його словами, денуклеаризація “буде повною”.

Він також заявив, що США припинять військові навчання у районі Корейського півострова у разі, якщо подальший переговорний процес з КНДР буде йти належним чином.

– Ми припинимо військові навчання, що збереже нам величезну суму грошей, – сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що “в якийсь момент” відвідає Пхеньян. За його словами, Кім Чен Ин також прийняв запрошення відвідати Білий дім.

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Нагадаємо, що Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин нарешті зустрілися і потиснули один одному руки на саміті в Сінгапурі.

Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.

На зустрічі глави обох держав підписали важливий документ.

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