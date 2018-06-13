Борт МН370: хто винен у трагедії та загадкові збіги

8 березня 2014. Майже перша ночі. Екіпаж рейсу МН 370 Малайзійських авіаліній за маршрутом Куала-Лумпур – Пекін готується до вильоту.

Літак злетить, не затримавшись. Швидко набере висоту.

І за годину попрощається із Малайзійськими диспетчерами, щоб увійти в зону дії В’єтнаму.

За 2 хвилини на літаку вручну відключать пристрої, що передають інформацію про місцезнаходження.



Пілот розверне судно в зворотній бік, згодом ще раз поверне та спрямує літак в Індійський Океан. Без жодних сигналів СОС. Та більше жодного разу не вийде на зв’язок.

У небі борт буде ще 7 годин. І зникне. А з ним 227 пасажирів та 12 членів екіпажу

Пошуки Боїнга стануть найдорожчою операцією в історії авіації – майже 200 мільйонів доларів. Але його так і не знайдуть. А про те, що ж сталося на борту лайнера гарячі дебати ведуться дотепер.

Спробуємо повторити той самий загадковий рейс МН370. Не справжнім літаком, лише тренажер. Але за вікном той самий Аеропорт Куала-Лумпура. І такий же час, майже північ. Злітаємо, набираємо ту ж висоту. Далі зазвичай пілоти вмикають автопілот. Так було і на МН370, але його вимкнули одразу після останнього зв’язку.

Що ж могло статися одночасно із вимкненням всіх систем стеження. Перша версія слідства – літак захопили терористи. Це пояснює і ручне управління.

Тим більше, що на борту були двоє пасажирів, які потрапили туди за підробленими паспортами і навіть були в базі Інтерполу.

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Другий пілот 27 річний Фаріх Абдул Хамід. Перевіривши його психологічний портрет детективи-розслідувачі не виявили суїцидальних нахилів.

Капітан судна – малазієць Захарі Ахмад Шах. 53 роки. Батько 3 дітей, щоправда, нещодавно розлучений.

До цієї версії схиляється американська газета і навіть наводить фото дуже схожого маршруту, що начебто тренував на домашньому симуляторі капітан боїнга. Він міг би відключити системи стеження та вручну звернути з курсу.

Чи міг пілот здійснити розгерметизацію літака? Одягнути маску і перевести літак в режим автопілота? Пошуки чорних ящиків Боїнга стали наймасштабнішими в історії авіації. Їх вели 26 країн протягом 1046 днів – на землі, на воді і під водою.

Лише через 1,5 року після зникнення літака на відстанях понад 4 000 км від передбачуваного місця його падіння в океані, біля берегів Африки були випадково виявлені 6 фрагментів корпусу. Які не дали жодних пояснень.

Бортові самописці так і не знайшли.

На тренажері закінчуємо політ подібний тому, що відбувався над Індійським океаном. За 7 годин в повітрі у літака закінчується паливо.

Це ще одна версія від експертів Фактів тижня: пілот міг таки здійснити приземлення, щоправда на воду.

Але питання, чи за своєю волею? Літак міг ще пів години дрейфувати. Чи залишився б хтось після цього в живих? Ця таємниця поки не розкрита. 23 травня влада Малайзії заявила, що остаточно припиняє пошуки, які тривали 4 роки.

До слова, нещодавно у міжнародному аеропорту Франкфурта загорівся аеродромний тягач, вогонь з якого перекинувся на літак.