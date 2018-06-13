Бюджетні подорожі: лайфхаки перед відпусткою

Літо – прекрасна пора для бюджетної поїздки за кордон. Факти ICTV зібрали секрети того, як вирушити у подорож недорого.
Подорожі — це можливість відчути всі фарби нашого життя. Можливість познайомитися з чимось новим, досі незнаним. Можливість побачити життя інших людей.
– Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі – що мало любили і мало подорожували, — Марк Твен.
Для цього ми підготували декілька порад для бюджетних, сповнених пригод, мандрівок.
Квитки
Білети варто бронювати мінімум за шість місяців до самої подорожі, і не в пік сезону.Вартість прямого рейсу до Лондона складає 6000 – 12000 грн. Але якщо ви придбаєте квитки заздалегідь, вам це коштуватиме 1000 – 2000 грн. Економія близько 6500 грн.
- Також білети дешевші, зазвичай, на ранкові рейси
- Очищайте історію переглядів в браузері, увімкніть режим приватного перегляду. Авіакомпанії можуть стежити за вашою історією, вподобаннями та переглядами, що може сприяти завищенню цін на квитки
Для того, щоб не сплачувати за багаж, варто подорожувати з ручною поклажою (рюкзаком і мінімумом речей).Читайте: Відпускна аптечка: що взяти з собою у подорож (ІНФОГРАФІКА) Залізнична подорож у часі в Польщі: традиційні страви та неймовірні краєвиди Як зекономити на подорожі в Мексику
Для документів можна використовувати сумки-бананки — це збереже вас від хвилювань за свої документи.
Посвідчення особистості
Оформіть ISIC, ITIC, IYTC — це міжнародні посвідчення особистості, які дають право на отримання близько 42 000 знижок і пільг по всьому світу.
Документи, необхідні для оформлення міжнародних посвідчень ISIC, ITIC, IYTC:
ISIC — International Student Identity Card
Оформлюється для студентів і аспірантів денної форми навчання, а також для школярів з 12 років:
- 1 фото кольорове 3*4 (бажано з посмішкою)
- студентський квиток (довідка з навчального закладу)
- паспорт
ITIC — International Teacher Identity Card
Оформлюється для викладачів, професорів, інструкторів, тренерів, які офіційно працюють в штаті зареєстрованих навчальних закладів:
- 1 фото кольорове 3*4 (бажано з посмішкою)
- посвідчення викладача (або довідка з місця роботи)
- паспорт
IYTC — International Youth Travel/Identity Card
Власником може стати будь-яка людина у віці від 12 до 30 років (включно):
- 1 фото кольорове 3*4 (бажано з посмішкою)
- паспорт або свідоцтво про народження
Картки також можливо оформити онлайн на офіційному сайті.
Пересування
Якщо ви збираєтеся на відпочинок на тривалий час, оренда машини – найкращий для вас варіант.
Орендуйте автомобілі безпосередньо у власників, за допомогою програм автомобілів за запитом — Getaround і Turo. Також це можна зробити у компаніях, що надають послуги короткострокової оренди за принципом самообслуговування з погодинною оплатою.
Наприклад, Ford Mustang у Лос-Анджелесі, через додаток, обійдеться вам всього 51 долар на день, а в агентствах з прокату ставка розпочинається з 100 доларів.
Проживання
CouchSurfing — можливість зекономити або отримати безкоштовне місце для ночівлі під час подорожей, а також познайомитися з новими людьми.
AirBNB, VRBO — онлайн-сервіси, що допоможуть вам при пошуку житла по всьому світі. Також вони надають інформацію, чим зайнятися та які заклади слід відвідати у будь-якому куточку світу. Це надасть можливість зекономити ваш час.
Досвідчений мандрівник, з досвідом більше 15 років, з Америки поділився:
Я завжди користуюся цими додатками при подорожах. Коли зв’язуюся з власниками, я ще й прошу невелику знижку. Це дозволяє зекономити ще 20-30% від зазначеної ціни.
Ніч у наметі
Спальний мішок, намет і теплі погодні умови.Так, 37-річний Алекс на велисопеді, за сім місяців об’їхав навколо Південно-Східної Азії, від Ханою до Бангкока. Він витратив 400 доларів і з собою мав лише велосипед, дешевий намет, спальний мішок та одяг.
Це була неймовірна можливість відчути себе вільним, — коментує Алекс.
Їжа
Харчуйтеся там, де й місцеві жителі. Відвідайте місцеві ринки, запитайте, які улюблені місця мешканців.Існує думка, що дешевше готувати самим. Але це не завжди так. Все залежить від країни, інколи можна зекономити, поївши у кафе.
Подорожуйте повільно
Мандрівки — це можливість насолоджуватися місцем, в якому ви знаходитеся, вивчати нову мову і культуру, відчути себе місцевим, познайомитися з новими людьми. Наприклад, подорож з Пекіна до Шанхаю в першому класі, на швидкісному поїзді коштує 933 юанів (140 доларів), а місце на повільному поїзді — 45 доларів.
Витрачений час на нешвидкісному транспорті допоможе насолодитися пейзажами країни.
Працюйте
Як би це смішно не звучало, але шукайте роботу. Так ви зможете подорожувати більше і довше.
Веб-сайти, такі як HelpX і Work Away, допоможуть знайти роботу в обмін на проживання та харчування.
Людмила Огерчук
Фото: elnuevodia, rd, ladyboxbooks, thrillist, domusbali.