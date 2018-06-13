Бюджетні подорожі: лайфхаки перед відпусткою

Літо – прекрасна пора для бюджетної поїздки за кордон. Факти ICTV зібрали секрети того, як вирушити у подорож недорого.

Подорожі — це можливість відчути всі фарби нашого життя. Можливість познайомитися з чимось новим, досі незнаним. Можливість побачити життя інших людей.

– Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі – що мало любили і мало подорожували, — Марк Твен.

Для цього ми підготували декілька порад для бюджетних, сповнених пригод, мандрівок.

Квитки

Білети варто бронювати мінімум за шість місяців до самої подорожі, і не в пік сезону. Вартість прямого рейсу до Лондона складає 6000 – 12000 грн. Але якщо ви придбаєте квитки заздалегідь, вам це коштуватиме 1000 – 2000 грн. Економія близько 6500 грн.

Також білети дешевші, зазвичай, на ранкові рейси

Очищайте історію переглядів в браузері, увімкніть режим приватного перегляду. Авіакомпанії можуть стежити за вашою історією, вподобаннями та переглядами, що може сприяти завищенню цін на квитки

Для того, щоб не сплачувати за багаж, варто подорожувати з ручною поклажою (рюкзаком і мінімумом речей).

Для документів можна використовувати сумки-бананки — це збереже вас від хвилювань за свої документи.

Посвідчення особистості

Оформіть ISIC, ITIC, IYTC — це міжнародні посвідчення особистості, які дають право на отримання близько 42 000 знижок і пільг по всьому світу.

Документи, необхідні для оформлення міжнародних посвідчень ISIC, ITIC, IYTC:

ISIC — International Student Identity Card

Оформлюється для студентів і аспірантів денної форми навчання, а також для школярів з 12 років:

1 фото кольорове 3*4 (бажано з посмішкою)

студентський квиток (довідка з навчального закладу)

паспорт

ITIC — International Teacher Identity Card

Оформлюється для викладачів, професорів, інструкторів, тренерів, які офіційно працюють в штаті зареєстрованих навчальних закладів:

1 фото кольорове 3*4 (бажано з посмішкою)

посвідчення викладача (або довідка з місця роботи)

паспорт

IYTC — International Youth Travel/Identity Card

Власником може стати будь-яка людина у віці від 12 до 30 років (включно):

1 фото кольорове 3*4 (бажано з посмішкою)

паспорт або свідоцтво про народження

Картки також можливо оформити онлайн на офіційному сайті.

Пересування

Якщо ви збираєтеся на відпочинок на тривалий час, оренда машини – найкращий для вас варіант.

Орендуйте автомобілі безпосередньо у власників, за допомогою програм автомобілів за запитом — Getaround і Turo. Також це можна зробити у компаніях, що надають послуги короткострокової оренди за принципом самообслуговування з погодинною оплатою.

Наприклад, Ford Mustang у Лос-Анджелесі, через додаток, обійдеться вам всього 51 долар на день, а в агентствах з прокату ставка розпочинається з 100 доларів.

Проживання

CouchSurfing — можливість зекономити або отримати безкоштовне місце для ночівлі під час подорожей, а також познайомитися з новими людьми.

AirBNB, VRBO — онлайн-сервіси, що допоможуть вам при пошуку житла по всьому світі. Також вони надають інформацію, чим зайнятися та які заклади слід відвідати у будь-якому куточку світу. Це надасть можливість зекономити ваш час.

Досвідчений мандрівник, з досвідом більше 15 років, з Америки поділився:

Я завжди користуюся цими додатками при подорожах. Коли зв’язуюся з власниками, я ще й прошу невелику знижку. Це дозволяє зекономити ще 20-30% від зазначеної ціни.

Ніч у наметі

Спальний мішок, намет і теплі погодні умови. Так, 37-річний Алекс на велисопеді, за сім місяців об’їхав навколо Південно-Східної Азії, від Ханою до Бангкока. Він витратив 400 доларів і з собою мав лише велосипед, дешевий намет, спальний мішок та одяг.

Це була неймовірна можливість відчути себе вільним, — коментує Алекс.

Їжа

Харчуйтеся там, де й місцеві жителі. Відвідайте місцеві ринки, запитайте, які улюблені місця мешканців. Існує думка, що дешевше готувати самим. Але це не завжди так. Все залежить від країни, інколи можна зекономити, поївши у кафе.

Подорожуйте повільно

Мандрівки — це можливість насолоджуватися місцем, в якому ви знаходитеся, вивчати нову мову і культуру, відчути себе місцевим, познайомитися з новими людьми. Наприклад, подорож з Пекіна до Шанхаю в першому класі, на швидкісному поїзді коштує 933 юанів (140 доларів), а місце на повільному поїзді — 45 доларів.

Витрачений час на нешвидкісному транспорті допоможе насолодитися пейзажами країни.

Працюйте

Як би це смішно не звучало, але шукайте роботу. Так ви зможете подорожувати більше і довше.

Веб-сайти, такі як HelpX і Work Away, допоможуть знайти роботу в обмін на проживання та харчування.

Людмила Огерчук

Фото: elnuevodia, rd, ladyboxbooks, thrillist, domusbali.