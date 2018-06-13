Денуклеаризація. Що це таке і які країни на черзі

12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Ким Чен Ин підписали угоду між країнами. Важливою її частиною став пункт про денуклеаризацію Корейського півострова. Факти ICTV дізнались, що означає денуклеаризація та які наслідки вона несе.

Загалом, угода складається з 4 пунктів. Усі вони стосуються налагодження мирних стосунків між країнами та пошуку військовополонених на їх територіях. Найважливіша частина документу передбачає, що Америка надасть Північній Кореї гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї.

Що таке денуклеаризація

Точне визначення говорить, що денуклеаризація – це усунення ядерної зброї з визначених територій, створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю. Тобто фактично денуклеаризація означає відмову країни від ядерного озброєння.

Без’ядерний статус

Якщо Північна Корея підтвердить свій намір і проведе роззброєння, вона поповнить список країн, які відмовились від нуклеарного озброєння.

Після розвалу СРСР статус колишніх членів ядерного клубу носить Україна.

Колись вона мала третій за розміром ядерний арсенал. На відмові від озброєння наполягали Росія та США.

У 1994 році Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А згодом підписала Будапештський меморандум, за яким ядерні держави (РФ, США та Велика Британія) в обмін на денуклеаризацію гарантували Україні безпеку її кордонів. Так продовжувалось до 2014 року, коли умови договору порушила Росія.

Інші країни, що відмовились від озброєння:

Аргентина

Бразилія

Казахстан

Білорусь

Лівія

ПАР

Хто входить до ядерного клубу

Разом з Північною Кореєю ядерною зброєю володіє 8 країн.

Це США, Росія, яка отримала боєприпаси у спадок від Радянського Союзу, Велика Британія, Франція, Китай, Індія та Пакистан.

Не підтверджений ядерний статус носить Ізраїль. Предметом суперечок залишається і ядерний статус Ірану.

Не є членами ядерного клубу, однак зберігають на своїй території ядерний арсенал США 5 країн-членів НАТО. Це Німеччина, Італія, Нідерланди та Бельгія, а також Туреччина.

Хто наступний

Неодноразово повністю відмовитися від ядерної зброї закликав світову спільноту Папа Римський Франциск. За його словами, це стане можливим, якщо всі країни виконають Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Даний договір передбачає забезпечення нерозповсюдження, роззброєння та мирне використання ядерної енергії. Серед ядерних країн, що не підписали угоду – Індія та Пакистан. Вони публічно оголосили про свої програми розвитку ядерної зброї. Найбільший тиск щодо роззброєння до КНДР відчував саме Пакистан. Країна створила нуклеарну зброю у відповідь на аналогічні дії Індії.

Між двома країнами протистояння триває вже більше 70 років з моменту здобуття Пакистаном незалежності від Індії. І поки що відмовлятись від свого озброєння сусіди не збираються.

Не планують цього робити і інші члени ядерного клубу. В той же час за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, кількість ядерної зброї у світі зменшується.

Яна Семенюк