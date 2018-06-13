Катастрофа MH17: вирок зможуть виконати в Україні

Парламент Нідерландів вирішив, що обвинувальні вироки у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі можуть бути виконані в Україні.
Про це повідомляє DW.
Таким чином нідерландські законодавці схвалив угоду з Україною, яка має полегшити можливе переслідування осіб, відповідальних за аварію малайзійського Boeing, включаючи використання відеозв’язку.
Згідно з документом, судовий процес відбудеться у нідерландському суді, швидше за все, в Гаазі.
При цьому, обвинувальні вироки можуть бути приведені у виконання на території України, якщо засуджених не видадуть Нідерландам.
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До слова, Росія відкидає звинувачення, де йдеться про її причетність до авіакатастрофи з малайзійським Boeing.
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