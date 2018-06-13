Людина з низьким IQ: Трамп відповів Роберту Де Ніро

Президент США Дональд Трамп відповів на образи з боку голлівудського актора Роберта Де Ніро.

Американський президент відповідь опублікував в Twitter.

– Роберт Де Ніро, людина з дуже низьким IQ, в фільмах пропустив занадто багато ударів по голові від справжніх боксерів. Я бачив його виступ минулої ночі і по-справжньому вірю, що він “поплив”. Думаю, він не розуміє, що зараз економіка в кращому стані, ніж будь-коли, працевлаштованість досягла максимальних показників, а багато компаній знову вливають гроші в нашу країну. Прокинься, груша боксерська!, – написав Трамп.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

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Нагадаємо, актор Роберт Де Ніро двічі вилаявся на адресу президента США Дональда Трампа, виступаючи на церемонії вручення премії Tony Award у Нью-Йорку.