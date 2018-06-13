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Норвегія зміцнює кордон з РФ морською піхотою США

Уряд Норвегії затвердив приблизно 400 додаткових морських піхотинців США, які будуть відправлені в країну.

Про це повідомляє CNN.

На даний момент у Норвегії налічується близько 300 морських піхотинців США, які було направлено після анексії Криму Росією. Тепер їх буде 700.

За даними Міністерства оборони, нові морські піхотинці США будуть розташовані у Стермемоні у губернії Тромса.

Нова ініціатива норвежців дратує Кремль. Росіяни заявили, що це погіршить двосторонні відносини та посилить напруження на північному фланзі НАТО.

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Норвегія розділяє з Росією 180-кілометровий кордон. Новоприбулі американські піхотинці розташуються приблизно за 250 км від цього кордону.

До речі, вчора, 11 червня, США ввели нові санкції проти Росії.

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