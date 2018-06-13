Прем’єр-міністр Грузії пішов у відставку

Сьогодні прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі пішов у відставку.

Заява була зроблена в адміністрації уряду.

– Між мною і правлячою партією є певні розбіжності, зокрема, з питання ефективності економічної політики. Я хотів би зазначити, що в останні місяці, зокрема, у низці фундаментальних питань, у нас з головою партії різні думки, – цитує New Posts слова Георгія Квірікашвілі, вимовлені в адміністрації президента.

Читайте: Україна, Молдова та Грузія знайшли спосіб “покарати” Росію

Нагадаємо, що вчора у Грузії відбулося надзвичайне засідання правлячої партії. На засіданні була присутня голова партії Бідзіна Іванішвілі. До початку зустрічі повідомлялося про зміни в уряді, але після зустрічі члени правлячої партії зробили заяву про те, що вони обговорили результати досліджень ООН.