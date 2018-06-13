Трамп показав Кім Чен Ину майбутнє КНДР

Білий дім у Facebook опублікував ролик, який президент США Дональд Трамп показав лідерові КНДР Кім Чен Ину на саміті у Сінгапурі.

Посилання на відео американський лідер виклав у своєму Twitter.

– Ось відео Історія однієї можливості, яке я показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі, – написав Трамп.

У відеоролику, який триває трохи більше 4 хвилин, міститься заклик до миру і співпраці, а також показуються перспективи розвитку КНДР в майбутньому.

У ньому кольорові кадри показують досягнення цивілізованих країн, а на чорно-білих – теперішнє життя громадян Північної Кореї.

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Нагадаємо, Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч на саміті в Сінгапурі. Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.