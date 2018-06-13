Ядерної загрози з боку КНДР більше не існує – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР більше не становить ядерної загрози.

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що ядерної загрози з боку Північної Кореї вже не існує.

– Щойно приземлився — довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе значно безпечніше, ніж у той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великий потенціал для майбутнього, – написав Трамп.

За його словами, раніше люди припускали, що США воюватимуть з КНДР, але тепер все інакше.

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До слова, влада США буде готова зняти санкції з КНДР, коли Північна Корея повністю відмовиться від застосування ядерної зброї.