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ЧС 2018: у Москві вивісили плакат на підтримку Сенцова

У день відкриття чемпіонату світу з футболу біля стадіону в Москві з’явився плакат на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Плакат на підтримку Сенцова

У Москві біля стадіону Лужники, де відбулось відкриття чемпіонату світу з футболу, вивісили плакат на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це повідомив засновник руху Открытая Россия Михайло Ходорковський.

Акцію на підтримку Олега Сенцова влаштувало московське відділення Открытой России.

Читайте: Кремль повинен відпустити Сенцова – резолюція Європарламенту

Нагадаємо, у день відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії почався третій етап акції на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Фото: openmoskva

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