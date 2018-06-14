Чи буде війна у Лівані? Кого підтримує Кремль і як рятуються українці

Партія Хезболла – лідер цьогорічних парламентських перегонів Лівану.

Їх називають терористами чи не в усьому світі, але у Лівані вони національні герої.

Партія Хезболла – лідер цьогорічних парламентських перегонів Лівану.

Баальбек – район, який лише нещодавно ліванська влада взяла під контроль після знищення терористів ІДІЛ.

Наблизимося впритул до кордону із Сирією, там ще лишилися українські громадяни.

У посла України в Лівані Ігора Осташа – телефон не замовкає ані на хвилину, дзвінки із Сирії це майже завжди питання життя та смерті.

Він ще й відповідальний за територію Сирії, адже посольство з сирійського Дамаська евакуювали сюди до ліванської столиці Бейрут.

Фото із врятованими це вже щасливий фінал історії. Півроку їх тримали без засобів до існування на кораблі – обіцяні рекрутами золоті гори обернулися фактично рабством.

Українсько-курдську родину працівники посольства ведуть майже покроково. Дружина українка, а чоловік курд, їх не можна ані називати, ані показувати. З ними разом діти і батьки – всього 12 людей. У Сирії вони через бойові дії покинули дім і нині намагаються дістатися Алепо, щоб потім перебратися до Лівану. Але на блокпостах пропускають лише українців.

Президент асоціації випускників вишів України Зукан Жарамані – супроводжуватиме їх від Бейрута до прикордонного Баальбека.

Долина Бекаа вщент заповнена саморобними наметами, там живуть сотні тисяч сирійських біженців. У долині вирощують овочі і постійно потрібні робочі руки.

На в’їзді в Баальбек – блокпост прикрашає величезний напис.

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Бої лікар Ракан – згадує як кошмар. Випускник київського медуніверситету Ракан у 85-му повернувся на батьківщину і відкрив приватну лікарню на 20 ліжок, зараз тут їх вже 220. Нещодавно збудований третій корпус – він назвав на честь уловленої дружини Гали.

Клініка називається Надія – тож під час війни Ракан приймав навіть ворогів.

Саме силам Хезболли цей регіон вдячний за звільнення від ІДІЛ – тож нині вони майже як місцева туристична родзинка.

Партія Хезболла офіційно воює проти Ізраїлю, адже між країнами вже багато років триває конфлікт з приводу кордону – нині Ліван та Ізраїль відділяють миротворці.

Нещодавню перемогу Хезболли на парламентських виборах у Лівані російські ЗМІ вже встигли занести собі у скарбничку. Москва давно підтримує Хезболлу, приймає її лідерів у Кремлі, і начебто разом з Іраном постачає зброю.

Але все не так просто – в християнських чи навіть сунітських регіонах шиїтські політики (а Хезболла – це шиїти) не мають жодного впливу.

Вміння тримати політичний нейтралітет – для Лівану чи не єдиний спосіб зберегти мир у країні, адже там добре знають і бачать, чим обернулася для Сирії підтримка братнього російського народу.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що якби у нього була можливість з Володимиром Путіним на саміті G7, він попросив його піти з України і Сирії.