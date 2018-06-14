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До старту ЧС 2018 – почався новий етап акції в підтримку Сенцова

У день відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії почався третій етап акції на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Олег Сенцов

У день відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії почалося проведення третього етапу акції #SaveOlegSentsov, яка проводиться на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова, повідомляють організатори акції у Facebook.

– У день відкриття WorldCup в Росії ми починаємо свій чемпіонат світу. І будемо грати за політв’язнів. Наша перша мета – прийняття спеціальної резолюції Європейського парламенту щодо Олега Сенцова та інших заручників Кремля. Ми зробили всю підготовчу роботу. У фінальний текст резолюції завдяки друзям України в Європарламенті увійшли наші рекомендації, – йдеться у повідомленні.

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До слова, на російському кінофестивалі Кінотавр діячі кіно висловили підтримку українському режисерові Олегу Сенцову і попросили звільнити його якомога швидше.

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