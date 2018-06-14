14 червня Дональд Трамп святкує свій 72-й день народження. Факти ICTV зібрали найцікавіші факти з життя президент США, а також топ його конфузів.

Дональд Трамп – один із найбільш непередбачуваних політиків світу. Його рішення змінюються зі швидкістю світла, а витівки та курйози залишаються в пам’яті надовго.

У день 72-річчя Дональда Трампа Факти ICTV зробили підбірку маловідомих фактів про 45-го президента США.

Прізвище Трамп у перекладі означає Козир. Президент США дуже пишається цим і часто каламбурить на цю тему.

Дональд Трамп був обраний президентом США в 70 років. Зараз він найстаріший президент в історії Америки. До нього цей рекорд належав Рональду Рейгану, який очолив країну в 69 років.

Волосся Дональда Трампа – його візитна картка! Багато хто вважає, що на голові в нього перука. Однак зачіска Трампа залишається незмінною з моменту його вступу до коледжу.

Президент США спить всього по 3-4 години.

Також він не вживає алкоголь, каву та чай. Водночас Трамп обожнює солодощі та не може втриматися від улюблених цукерок.

Здається, про таку любов президента до солодкого знають всі. Напередодні зустрічі з Кім Чен Ином влада Сінгапуру подарувала Трампу торт.

Дональд Трамп дуже гидливий і ненавидить рукостискання. Тому в його кишені завжди є вологі серветки. Часом він не соромиться ними користуватися публічно.

За плечима президента США багатий досвід гри в кіно. Більш того, він двічі був номінований на премію Еммі. У Трампа навіть є зірка на Алеї слави за організацію і участь у реаліті-шоу Кандидат.



Кадр із фільму Один вдома

Кадр із фільму Маленькі негідники

Кадр із фільму Принц із Беверлі-Хіллз

Кадр із фільму Зразковий самець

Кадр із серіалу Секс у великому місті Кадр із фільму Кохання з попередженням Дональду Трампу – 72! Маловідомі факти та топ конфузів президента США / 6 фотографий

Чимало відомо також про запальний характер президента США. Виявляється, Трамп любить рвати офіційні документи. Саме тому в Білому домі працює спеціальний відділ, який склеює скотчем розірваний папір, що часом нагадує конфетті.

Крім того, через “особливості” письмового мовлення президента США, в Білому домі є штат людей, що роблять помилки в Twitter Трампа. Так їм вдається імітувати стиль президента, коли він зайнятий і не дописує в соцмережі самостійно.

Дональд Трамп нерідко потрапляє у курйозні ситуації.

Президент США підняв на вуха соцмережі, вживши у своєму Twitter невідоме слово covfefe. За кілька годин запис зібрав понад 150 тис. лайків і майже 120 тис. репостів.

Більш того, президент примудрився написати ім’я дружини з помилкою. Вітаючи її з поверненням після хвороби, Трамп назвав її Мелані (Melanie), а не Меланія (Melania).

Під час виконання гімну США на футбольному матчі в Атланті Дональд Трамп заплутався у словах і заспівав не до ладу.

Пізніше подібна ситуація повторилася з патріотичною піснею Боже, благослови Америку. Трампу вдалося проспівати тільки два рядки, далі слів він не знав.

До слова, із дощем у Трампа також склалися особливі відносини. Якось в аеропорту Флориди він кинув родину під зливою, заховавшись під парасолькою.

А вже за кілька місяців не міг приборкати парасольку, вивернуту поривом вітру. Курйоз Трампа нагадав користувачам мережі Мері Поппінс.

Не менш незручними були ситуації, коли перша леді США Меланія Трамп не захотіла брати чоловіка за руку після приземлення літака в аеропорту Тель-Авіва. Пізніше випадок повторився у Римі.

А в лютому 2018 року Меланія взагалі порушила протокол і відмовилася фотографуватися з чоловіком у Флориді.

Схоже це була не єдина проблема для Трампа. Президент США зізнався, що нічого не подарував своїй дружині на день народження. Він нібито не мав часу купити подарунок і тому вручив Меланії “прекрасну листівку” і букет квітів.

Не менш яскравими були конфузи президента США під час міжнародних візитів. Трамп відомий своїм міцним рукостисканням і незвичайною, силовою манерою його виконання.

Під час першої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Брюсселі (травень 2017 року) лідери “схопили один одного за руки так міцно, що їх кісточки побіліли, а щелепи, здавалося, стиснулися”.

Зрештою Трамп першим розтиснув кисть руки, а Макрон ще деякий час тримав її.

Пізніше президент США відрізнився під час огляду нової будівлі НАТО. Трамп досить грубо відсунув прем’єр-міністра Чорногорії Душко Марковича, аби стати в перший ряд.

Щоправда сам Маркович сприйняв цей поштовх як “невинний жарт”.

До речі, на саміті G7, який нещодавно відбувся в Канаді, президент Франції Еммануель Макрон помстився Трампу та потиснув його руку так міцно, що в американського лідера залишилися явно видимі сліди від пальців.

Відео: Zach Crutcher, LIVE SATELLITE NEWS, samuel ezerzer, Vrboje Second