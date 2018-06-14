PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Крим - російський! ЗМІ тиражують скандальну заяву Трампа на G7/

Крим – російський! ЗМІ тиражують скандальну заяву Трампа на G7

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 нібито заявив, що Крим є російським, бо усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.

Про це пише BuzzFeed News з посиланням на два джерела у дипломатичних колах.

– Трамп сказав лідерам G7 за вечерею, що Крим російський, тому що всі там розмовляють російською, – підтвердив у Twitter цю інформацію і європейський редактор видання Альберто Нарделлі.

Зазначається також, що президент США сказав очільникам держав, що “Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу”.

Проте поки невідомо, чи це Трамп сказав жартома, чи ці заяви сигналізують про радикальну зміну зовнішньої політики США.

У Білому домі відмовилися це коментувати.

ЧитайтеРосії не місце у G8 – Меркель

Раніше лідери країн Великої сімки заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Що варто знати про Дональда Трампа
Дональду Трампу – 72! Маловідомі факти та топ конфузів президента США
путин и трамп
Вийдете з України? Трамп неформально поставив питання Путіну
Ядерної загрози з боку КНДР більше не існує – Трамп
Людина з низьким IQ: Трамп відповів Роберту Де Ніро
Трамп показав Кім Чен Ину майбутнє КНДР
Нарешті виліз з бункера – карикатура на зустріч Трампа і Кім Чен Ина
Не поділили лімузин: курйоз на зустрічі Трампа і Кім Чен Ина
Україна подала до суду ООН меморандум у справі проти РФ
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка