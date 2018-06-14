Крим – російський! ЗМІ тиражують скандальну заяву Трампа на G7

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 нібито заявив, що Крим є російським, бо усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.

Про це пише BuzzFeed News з посиланням на два джерела у дипломатичних колах.

– Трамп сказав лідерам G7 за вечерею, що Крим російський, тому що всі там розмовляють російською, – підтвердив у Twitter цю інформацію і європейський редактор видання Альберто Нарделлі.

Зазначається також, що президент США сказав очільникам держав, що “Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу”.

Проте поки невідомо, чи це Трамп сказав жартома, чи ці заяви сигналізують про радикальну зміну зовнішньої політики США.

У Білому домі відмовилися це коментувати.

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