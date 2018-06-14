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Переговори США і КНДР відновлять наступного тижня

Переговори між США і Північною Кореєю повинні поновитися на наступному тижні.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що переговори США з Північною Кореєю можуть бути відновлені наступного тижня, передає Associated Press.

– Президент Трамп, звичайно, лідер, але я візьму на себе ключову роль у просуванні цього процесу, – сказав Помпео.

Держсекретар додав, що не може сказати точного часу, але відновлення переговорів відбудеться досить швидко після того, як всі учасники саміту повернуться до своїх країн.

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До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР більше не становить ядерної загрози.

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