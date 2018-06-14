Підтримка агресії РФ: Київ вимагає засудити “козаків” на ЧС-2018

Олександр Турчинов заявив, що використання “козацьких” підрозділів на заходах ФІФА є неприпустимим.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що вважає неприпустимим використання “козацьких” парамілітарних підрозділів на заходах ФІФА, зокрема, на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року в Росії.

Як повідомляє прес-служба РНБО, Турчинов зазначив, що використання “козаків” під час Чемпіонату світу з футболу є свідченням нездатності керівництва РФ забезпечити правопорядок силами державних органів.

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– З боку ж міжнародного співтовариства згода з такими діями є згодою і фактично підтримкою агресії проти України, – підкреслив секретар РНБО.