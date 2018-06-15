ЧС 2018. Чорноморський флот РФ приведено в підвищену бойову готовність – Reuters

У зв’язку з проведенням у Росії чемпіонату світу з футболу, сили Чорноморського флоту РФ перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Російські чиновники впевнені в тому, що Україна нарощує військову присутність у регіоні як “провокації” під час чемпіонату світу з футболу.

Три джерела, близьких до російських військових, повідомили Reuters, що сили РФ біля узбережжя Кримського півострова приведені у стан підвищеної бойової готовності.

Два джерела сказали, що це рішення пов’язане з проведенням у Росії чемпіонату світу з футболу.

Міноборони РФ заперечує перебування у стані підвищеної бойової готовності. За даними джерел, посилення боєготовності включає відправку в район Азовського моря додаткових кораблів і додаткові бойові вильоти авіації ВМФ.

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Задіяні підрозділи ВМФ і берегових військ. Джерело в берегових військах флоту сказало, що стан підвищеної боєготовності збережеться до 31 липня, тодіс як чемпіонат світу завершиться 15 липня.

До слова, ВМС України та канцелярія секретаря РНБО Олександра Турчинова не коментують перегрупування ВМФ Росії.

– Незалежно від стогонів переляканих російських найманців і загроз російського президента, українські військові діятимуть адекватно загрозам, – заявили в офісі Турчинова.

Днями Росія організувала недалеко від кордону з Україною військові навчання за участю понад 30 тис. військовослужбовців і 5 тис. одиниць техніки.

Фото: Міноборони РФ