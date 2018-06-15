Крим анексували через Обаму – Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Барака Обаму у тому, що через нього Росія анексувала Крим.

Дональд Трамп наполягав на тому, що Барак Обама відповідальний за анексію Росією Криму, тому що президент Путін не поважав Обаму і Сполучені Штати, повідомляє The Hill.

– Президент Обама втратив Крим, просто щоб ви зрозуміли, це було до того, як я дістався сюди… Президент Обама втратив Крим, – заявив Трамп.

– Це його провина. Тому що Путін не поважав президента Обаму. Президент Обама втратив Крим, тому що президент Путін не поважав президента Обаму, не поважав нашу країну і не поважав Україну, – відповів президент США на прохання журналіста пояснити своє звинувачення.

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Нагадаємо, якою була реакція МЗС України на скандальну заяву Трампа про те, що Крим – російський.