У Китаї під час урагану разом з краплями дощу з неба сипалися дрібні восьминоги, морські зірки і креветки.

Про це повідомляє Укрінформ на сторінці у Facebook.

– У китайському Циндао пройшла злива, протягом якої з неба падали морські мешканці, – йдеться у підписі до фото.

Зазначимо, що місто Циндао розташоване на півдні Шаньдунського півострова на березі Жовтого моря. Клімат у Циндао вологий, мусонний. Влітку тут душно і часто йдуть дощі. Середня температура серпня – 25,3°C. Найприємніше час – осінь і весна.





Морський дощ: у Китаї з неба падали восьминоги і креветки / 3 фотографии

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До речі, у вересні на північному сході Мексики в місті Тампіко випав дощ з риби.