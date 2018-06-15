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РосЗМІ “знищили” британське посольство у ролику до ЧС-2018

Перший канал під час відкриття Чемпіонату світу з футболу показав ролик з географічною плутаниною.

У ролику під час відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії замість московського посольства Великої Британії на Смоленській набережній опинився Саранський собор Святого Феодора Ушакова.

А праворуч від нього над будівлями з’явилася стела Визволителям Ростова.

Ось як виглядає будівля посольства Великої Британії на Смоленській набережній.

Наразі запис

Читайте: Роббі Вільямс показав f*ck на церемонії відкриття ЧС

Нагадаємо, німців закликали не брати до Росії смартфони через можливе стеження.

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