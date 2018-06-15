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Розкрито позиції новітнього озброєння РФ на Донбасі та в Криму (КАРТА)

Група Інформаційний Спротив показала чергові докази присутності РФ на Донбасі – йдеться про новітні станції шифрованого зв’язку, які знаходяться на озброєнні виключно російських військових. 

Про це повідомляється на сайті групи.

– Цього разу ми прищемили “нерв” російської армії. А саме – розкрили місця базування підрозділів військ зв’язку ЗС РФ на окупованих росіянами територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей. Йдеться про новітні станції шифрованого зв’язку, які знаходяться на озброєнні виключно російських військових, – сказано в повідомленні.

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Відзначається, що на карті нанесені місця дислокації терміналів мобільних комплексів захищеної відео-конференц-зв’язку (МК ЗВКЗ), а в таблиці вказані точні координати розташування станцій.

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Розкрито позиції новітнього озброєння РФ на Донбасі та в Криму (КАРТА) / 3 фотографии

Як повідомляв Генштаб, збройні сили Росії змінили тактику ведення війни на Донбасі.

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